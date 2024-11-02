الإثنين.. تكريم المنتخبات المصرية في المؤتمر السنوي للبرامج الصحية للأولمبياد الخاص

يستعد الأولمبياد الخاص المصري لعقد المؤتمر السنوي للبرامج الصحية لعام 2024 ، والذي سيُقام يوم الإثنين المقبل في المركز الرياضي لتدريب الفرق القومية بالمعادي بالقاهرة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والدكتورة مايا مرسي وزير التضامن الاجتماعي

وسيشهد المؤتمر حضور دوليًا من مؤسسة جوليسانو العالمية ووفدًا من الأولمبياد الخاص الدولي وعددًا من المؤسسات العاملة في المجال الطبي وعدداً من الشخصيات البارزة في مجالات الصحة والرياضة ، بالإضافة إلى عددًا من الأطباء والمتخصصين في الكشوفات الصحية للاعبين الأولمبياد الخاص، وخلال المؤتمر سيتم عرض انجازات البرامج الصحية للأولمبياد الخاص المصري ومناقشة الاستراتيجيات الجديدة لتعزيز الصحة النفسية والبدنية للأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية دمجهم بشكل فعال في الأنشطة الرياضية.

كما سيتم تكريم المنتخبات المصرية المشاركة في المسابقة الإقليمية الأولى لمدارس الأبطال الموحدة للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي استضافتها مصر خلال شهر أكتوبر الماضي والتي شهدت مشاركة واسعة من مختلف برامج المنطقة، ويأتي هذا التكريم تقديرًا للجهود المبذولة من قبل الفرق واللاعبين وإلهامًا لهم لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

وقال الدكتور باسم تهامي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الوعي حول أهمية الصحة والنشاط البدني، مشيرًا إلى أن البرامج الصحية تلعب دورًا حاسمًا في تحسين جودة حياة الرياضيين في الأولمبياد الخاص، لافتًا إلى أهمية تكريم المنتخبات المصرية التي شاركت في اول أقليمية لمدارس الابطال الموحدة ودورها في تعزيز روح المنافسة والتعاون ، مؤكدًا أن المؤتمر يعتبر فرصة لتبادل الخبرات والمعارف بين المشاركين، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مختلف المؤسسات المعنية برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

ودعا تهامي جميع المهتمين للمشاركة في هذا الحدث المهم، الذي سيساهم في تعزيز مكانة الأولمبياد الخاص المصري ورفع مستوى الوعي الصحي في المجتمع.