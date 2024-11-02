وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يستعرضان مخطط تطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، اجتماعا بالمنطقة المحيطة بالأهرامات، لاستعراض مخطط تطويرها، تنفيذاً للتوجيهات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، برئاسة رئيس الوزراء.

وأوضح وزير الإسكان، أنه يجب تطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات، وتوفير المزيد من الوحدات والغرف الفندقية، بما يتماشى مع القيمة التاريخية والأثرية للمنطقة، حيث إن رؤية الدولة تهدف إلى أن يتم التطوير بشكل متكامل لا يقتصر على المتحف المصري الكبير، بل تطوير محيطه، نظراً لأن تلك المنطقة تمثل إحدى الوجهات السياحية العالمية، ونهدف لجذب الاستثمار السياحي بتلك المنطقة.

وقال محافظ الجيزة: نهدف لتطوير المنطقة المحيطة بالأهرامات لرفع قيمتها، وتعظيم الاستفادة منها، وتوفير سبل الراحة اللازمة لزوار المنطقة الأثرية، مشيراً إلى اهتمام الدولة المصرية بالمنطقة الأثرية باعتبارها من أهم المقاصد السياحية والأثرية والثقافية على مستوى العالم، وذلك من خلال العمل على تحسين الصورة الذهنية لزوار هذا المقصد الهام إذ نعمل على تطوير المنطقة من خلال توفير الخدمات الأساسية اللازمة للزوار بداية من دخول منطقة الأهرامات وحتى انتهاء الزيارة.

حضر الاجتماع كل من: الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذى للمياه والصرف، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد المشرف على مكتب الوزير، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام لمحافظة الجيزة، والمهندس محمد نور، السكرتير العام المساعد.