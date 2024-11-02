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السبت 02 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

انتخاب كيمي بادينوك زعيمة لحزب المحافظين البريطاني خلفا لريشي سوناك

كيمي بادينوك
كيمي بادينوك
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 أعلن حزب المحافظين البريطاني، اليوم السبت، انتخاب وزيرة الأعمال السابقة "كيمي بادينوك" زعيمة جديدة للحزب خلفا لرئيس الوزراء السابق "ريشي سوناك".
وقال رئيس لجنة 1922 "بوب بلاكمان" - حسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية - إن "بادينوك تغلبت على منافسها وزير الهجرة السابق روبرت جينريك بحصولها على أكثر من 53 ألف صوت مقابل مايزيد عن 41 ألف صوت".
وستواجه بادينوك، تحديا يتمثل في استعادة تعافي حزب المحافظين بعد تعرضه لأسوأ هزيمة له على الإطلاق في الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر يوليو الماضي وأدت إلى إنهاء حكم المحافظين الذي دام طيلة 14 عاما.

حزب المحافظين البريطاني سوناك بادينوك