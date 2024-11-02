أعلن حزب الله، اليوم السبت، استهداف قاعدة زوفولون الإسرائيلية للصناعات العسكرية ‏شمال مدينة حيفا للمرة الثانية برشقات صاروخية، وفقًا لنبأ عاجل بـ "قناة الإخبارية".

كما أعلن حزب الله، اليوم، عن استهداف قاعدة "غليلوت" التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي "تل أبيب"، بصلية صاروخية نوعية، وذلك في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر.

في غضون ذلك، نقلت إذاعة جيش الاحتلال أن التحذيرات متواصلة من اختراق الطيران المعادي مناطق واسعة في الشمال لنحو نصف ساعة، فيما تم تفعيل التنبيهات أيضا في منطقة رامات دافيد، وأُطلقت العديد من الطائرات لاعتراض المسيّرات العابرة من لبنان، في حين لا يزال الحدث مستمرا.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى تسلل 3 إلى 4 طائرات مُسيّرة، حيث رصد عدة انفجارات في عدد من الأماكن.