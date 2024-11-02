افتتاح معرض التصوير الفوتوغرافي في دمياط

شهد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، انطلاق ماراثون التصوير الفوتوغرافي الذى تم تنفيذه بمشاركة فوتوبيا بساحة كوبرى دمياط التاريخى " جسر الحضارة " بمدينة دمياط، فى ثانى أيام مهرجان دمياط ٢٠٢٤ " دمياط حاجة تانية "

هذا وقد رافقه خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة، و عمرو عرنسة مدير المهرجان.

والتقى " المحافظ " مع المسئولين عن الماراثون والمشاركين به ، واطلع على ما يتضمنه من مسابقة لطرح عدد من الكلمات على المتسابقين ، وإعطاء مدة زمنية محددة ، للخروج لالتقاط الصور المعبرة عن كل كلمة ، و تجميعها أمام لجنة التحكيم والإعلان عن الفائزين، حيث أعرب " الدكتور أيمن الشهابى " عن امنياته للمتسابقين بالتوفيق مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لهم ولفاعليات المهرجان بشكل عام لتحقيق أهداف المهرجان باكتشاف التراث الغنى للمحافظة وتسليط الضوء على صورة " دمياط حاجة تانية " .

و أكد " الدكتور أيمن الشهابى " مجددًا على أهمية المهرجان فى الترويج للمحافظة بشكل عام لما يتضمنه من فاعليات شاملة ، بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والسياحة و الآثار والثقافة و الشباب والرياضة و البترول، وأيضًا شراكات متميزة للقطاع الخاص ، الذى قام بدعم المهرجان بنسبة ١٠٠% حيث لم تتحمل المحافظة اى أعباء لاقامة هذا المهرجان الهام .

كما افتتح " الدكتور أيمن الشهابى " معرض الرسم للمواهب المصرية للفن التشكيلى ، المُقام بمشاركة طلبة كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة واشاد " محافظ دمياط " بما تضمنه المعرض من صور و رسومات عكست هوية المحافظة بتسليط الضوء حول أبرز المعالم التى تشتهر بها دمياط، كما أنها عكست مواهب المشاركين .

وبمدينة رأس البر أيضًا وتحديدًا منطقة اللسان، تفقد " المحافظ " معرض أثاث دمياط الذى تم تنفيذه بالشراكة مع غرفة صناعة الأخشاب حيث يضم المعرض منتجات متنوعة ومتميزة من الأثاث المودرن بمشاركة ٨ عارضين من محافظة دمياط