11500 معتقلا في سجون الاحتلال من الضفة الغربية والقدس

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"،اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الاعتقال إلى أكثر من 11 ألفا و500 فلسطيني من الضفة الغربية بما فيها القدس منذ بدء عدوان الاحتلال.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم ، شابين خلال اقتحامها بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

أعلنت مصادر طبية، اليوم ، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا في قطاع غزة إلى 43314 شهيدا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة المصابين ارتفعت في الفترة ذاتها، إلى و102019، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال، ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 55 مواطنا، وإصابة 192 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.