وفاة مسن سقط من أعلى عقار أثناء صيانة الدش في حلوان

لقي مسن سبعيني مصرعه، إثر سقوطه من أعلي سطح العقار محل سكنه بمدينة حلوان، أثناء إجراء صيانة لطبق الدش.

وتلقي قسم شرطة حلوان، بلاغا من سيدة، بدائرة القسم، مفاده سقوط زوجها من أعلي سطح العقار محل سكنها، ومصرعه.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات أنه أثناء قيام الضحية بالصعود لسطح العقار لصيانة طبق الدش، اختل توازنه وسقط في الشارع، ليلقي مصرعه في الحال، ولا يوجد شبهة جنائية في الحادث.

وبالاستماع لأقوال زوجته أكدت ما جاء بالتحريات ولم تتهم أحد جنائيا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.