إزالة 910 حالة تعد ضمن المرحلة الأولى للموجة 24 بالمنيا

أعلنت محافظة المنيا، استمرار الحملات المكثفة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة أشكال وحالات التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضحت المحافظة نتائج المرحلة الأولى من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات، التي تم إطلاقها في 12 أكتوبر الماضي، واستمرت حتى الأول من نوفمبر الجاري، وأسفرت الحملات عن إزالة 910 حالات تعد، بواقع 25 حالة بناء داخل الحيز العمراني، و497 حالة تعد على الأرض الزراعية، بالإضافة إلى 390 حالة تعد على أرض أملاك دولة زراعة، وذلك من خلال التنسيق التام والتعاون المستمر بين كافة الأجهزة المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز ومدن المحافظة، وطبقًا للجدول الزمني المعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية.

يذكرأن الموجة الـ24 لإزالة التعديات يتم تنفيذها على 3 مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى 12 أكتوبر الماضى وحتى الأول من نوفمبر الحالى، فى حين تبدأ المرحلة الثانية في الـ 9 من نوفمبر الجاري وتستمر إلى 29 من نفس الشهر، على ان تبدأ المرحلة الثالثة فى الفترة من 7 إلى 27 ديسمبر القادم.

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