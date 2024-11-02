مع إطلاق مجموعات التقوية ومنصات تعليمية.. هل تنجح التربية والتعليم في تحجيم الدروس الخصوصية؟

مع بداية العام الدراسي أصدر وزير التربية والتعليم الفني محمد عبد اللطيف القرار الوزاري رقم (١٤٩) بتاريخ ١/ ٩/ ٢٠٢٤ بشأن آليات تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي، حيث تهدف وزارة التربية والتعليم من مجموعات التقوية إلى تحسين المستوى الدراسي لمن يرغب من الطلاب بتلك المواد، وذلك بمقابل مادي مناسب للأسرة المصرية. وذلك بالإضافة إلى منصات تعليمية إلكترونية و تليفزيونية مختلفة.

وحددت وزارة التربية والتعليم آليات لمجموعات التقوية حيث يتم إشراك المعلمين العاملين بالمدرسة، والقائمين على التدريس بالمجموعات اختياريا داخل المدرسة، وفي حال عدم تقدم جميع معلمي إحدى المواد بالمدرسة للتدريس بالمجموعات، كما يجوز لمدير المدرسة الاستعانة بمعلمين آخرين من مدرسة أخرى تتبع نفس الإدارة التعليمية، بالتنسيق مع مدير الإدارة التعليمية.

على أن تكون مجموعات التقوية اختيارية في المواد الدراسية لجميع صفوف النقل و الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وذلك في إطار محاربة الدروس الخصوصية التي تهدد الاستراتيجية التعليمية للدولة، وفي إطار تحسين أوضاع الطلاب الذين يحتاجون إلى مزيد من الدعم الدراسي للاستذكار والتحصيل الوافي.

آليات تنظيمية

تقوم المدرسة بدور مهم في تفعيل مجموعات التقوية حيث تعد إدارة المدرسة جدولًا محددًا بحصص المجموعات، بحيث تبدأ في غير مواعيد الدراسة النظامية، وتحدد موعد بدء ونهاية مجموعات التقوية والدعم التعليمي لكل فصل دراسي، وأن تكون مدة المجموعة في المادة الواحدة ساعتين أسبوعيا.

كما حدد قرار وزير التربية والتعليم أنه في المجموعة الواحدة للمادة الدراسة لا يتجاوز العدد الإجمالي للطلاب – في أي مجموعة دراسية – (٢٥) طالبًا للمجموعة الواحدة.

ويجوز استثناء بعض الحالات الخاصة في حالة تعذر توفير مواعيد بديلة لتتجاوز هذا العدد على أن يُراعى تخصيص الأعداد الزائدة للفئات المنصوص عليها فى هذا القرار، وكذا الفئات المعفاة، و المستثناه من دفع قيمة الاشتراك.

وتحديد قيمة الاشتراك لكل مجموعة على ألا تتجاوز قيمة اشتراك المجموعة (۱۰۰) جنيه مصري للطالب الواحد في الحصة، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للأسرة المصرية.

وتضمن القرار أن تخفض قيمة الاشتراك بنسبة (٥٠%) للطلاب أبناء العاملين بالتربية والتعليم، وأبناء الشهداء ، والأيتام، والمصابين بعجز كلي لكل الصفوف الدراسية، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.

ويجوز لمجلس إدارة المدرسة تحديد مبلغ مقابل حافز اشتراك إضافي للمجموعات المتميزة بما لا يتجاوز (٥٠) جنيها مصريا، و يُطبق ذلك الحافز على المجموعات التي لا يزيد عدد طلابها على (۱۰) طلاب.

كما تُعرض قيمة الاشتراك، وحوافز التميز على مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة للموافقة عليها، وترفع للإدارة التعليمية المختصة لإصدار قرارها بتطبيقها.

وشدد قرار وزير التربية والتعليم على أن تتولى إدارة المدرسة والإدارة التعليمية تنظيم وتنفيذ وإدارة مجموعات التقوية، ولا يستحق أي من القائمين على المجموعات أجرًا إضافيًا مقابل العمل خارج أوقات العمل الرسمية وأيام العطلات الرسمية بخلاف مستحقاتهم المحددة من قيمة اشتراكات المجموعات الدراسية، ويتم صرف مقابل التدريس بالمجموعة الدراسية بشكل فوري بعد انتهاء الحصة طبقا للقواعد المنظمة لذلك والمعتمدة من وزارة المالية.

منصات تعليمية إلكترونية

كما وفرت وزارة التربية والتعليم العديد من منصات تعليمية تستهدف التعلم الإلكترونية ووسائط وفيديوهات مميزة يمكن من خلالها دعم الطلاب على فهم الدروس وتحصيلها دراسيا، في إطار مساعدة أولياء الأمور في مواجهة الدروس الخصوصية، وتأتي من أولى هذه المنصات منصة مدرستنا والتي تعرض فيديوهات شرح للمناهج الدراسية ، ويوجد بها محتوى ترفيهي أيضا مثل تعلم الشطرنج والبرمجة والرسم وفيديوهات عن ممارسة الرياضة، وفيديوهات تخص نصائح لتربية الأولاد والتعامل معهم.

كما أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بوابة التعليم الإلكتروني والتي يمكن من خلالها تحميل الكتب الدراسية ومتابعة الواجبات المنزلية لجميع المراحل التعليمية في كا المدارس، ابتداء من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوي.

وفي سبيل توفير التفاعلية مع الطلاب أتاحت الوزارة منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، حيث يمكن من خلالها التواصل الفعال البديل للحصص المدرسية عبر شبكة الإنترنت باستخدام برامج التعليم عن بعد بين الطلاب والمعلمين.

كما وفرت التربية والتعليم منصة حصص مصر كموقع تعليمي معتمد لمناهج الصف الثالث الإعدادي وحتى الثالث الثانوي، ومنصة تعلم معنا الدروس التعليمية مجانية وبجودة عالية، مقدمة من نخبة من المعلمين المتميزين في كل محافظة، وتستهدف الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي.