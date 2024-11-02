نيوكاسل بالقوة الهجومية الضاربة أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

أعلن إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة أرسنال، في المباراة التي تجمع بينهما في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف فريق نيوكاسل يونايتد، اليوم السبت، نظيره أرسنال على ملعب سانت جيمس بارك، في لقاء ينطلق في الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

يدخل نيوكاسل مباراته ضد أرسنال بالقوة الهجومية الضاربة، حيث يقود الهجوم، السويدي ألكسندر إيزاك وأنتوني جوردون وجويلاينتون.

ويتطلع نيوكاسل للفوز على أرسنال، للعودة إلى الانتصارات في الدوري الإنجليزي، التي غابت عنه في 5 مباريات متتالية بين تعادل وخسارة.

يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يأتي أرسنال في المرتبة الثالثة وفي رصيده 18 نقطة.

تشكيل نيوكاسل لمواجهة أرسنال

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: ليفرامينتو - فابيان شار - دان برن - لويس هال.

خط الوسط: لونجستاف - برونو جيماريش - ويلوك.

وفي الهجوم: أنتوني جوردون - ألكسندر إيزاك - جويلاينتون.