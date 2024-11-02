رئيس مياه البحيرة يتفقد محطة دمنهور 1 ويتابع أعمال الإحلال والتجديد

أجرى المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، صباح اليوم جولة تفقدية بمحطة مياه دمنهور 1، تابع خلالها سير أعمال الإحلال والتجديد لخط الطلمبات العكرة، الذي جرى استبداله بخط جديد مصنوع من مواسير بولي إيثيلين عالية الجودة وبقطر 800 مم، وفقًا لأعلى معايير ومواصفات مياه الشرب، وذلك دون التأثير على إمدادات المياه للمواطنين.

رافقه خلال الجولة رؤساء قطاعي المياه والخدمات الفنية، حيث تفقد التجهيزات الحديثة بالمحطة واطلع على أعمال التجديد، مشددًا على أهمية الحفاظ على كفاءة التشغيل من خلال الصيانة المنتظمة لضمان تقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطنين.

وقد أثنى رئيس مجلس الإدارة على المهندسين والفنيين بقطاع الخدمات الفنية وقطاع المياه، الذين أنجزوا المهمة بمهارة عالية، مشيرًا إلى أن التفاني والإخلاص الذي يظهره العاملون يعكس التزام الشركة بتوفير خدمات المياه والصرف الصحي بأفضل معايير الجودة.