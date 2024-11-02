رئيس قضايا الدولة يشهد فعاليات تسليم شهادات خريجي مباردة كن سفيرا

شهد المستشار عبد الرزاق شعيب – رئيس هيئة قضايا الدولة، فعاليات تسليم شهادات المتدربين من مستشاري الهيئة والعاملين من الكادر الإداري خريجي مبادرة كن سفيراً ( سفراء التنمية المستدامة )، والتي تم تنفيذها بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن تلك المبادرة استهدفت بناء القدرات الوطنية في مجال التنمية المستدامة والتعريف بأهدافها؛ لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهم الفرص والتحديات التي تواجه مصر لتحقيق تلك الأهداف ونشر ثقافة الاستدامة داخل مؤسسات الدولة .

كما كرم رئيس هيئة قضايا الدولة عدداً من العاملين بالكادر الإداري الحاصلين على درجة الماجستير وقدم لهم التهنئة بمناسبة النجاح الذي حققوه، لا سيما أن الدولة المصرية تولي اهتماماً غير مسبوق ببناء الإنسان والقدرات البشرية الفاعلة في المجتمع المصري.

وفي بداية الاحتفالية أشاد المستشار أحمد ثابت – نائب رئيس الهيئة الأمين العام، بالنجاح المشرف الذي حققه جميع المتدربين من داخل الهيئة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم الوظيفية والعملية، كما أكد علي أن قضايا الدولة الآن تعمل علي تطبيق آليات الحوكمة داخل قطاعات وفروع وأقسام الهيئة لتحقيق النمو المستدام في ضوء استراتيجية الهيئة ورؤيتها اتساقاً مع رؤية مصر2030.

كما رحبت المستشارة مي مروان – الأمين العام المساعد لشئون المرأة والتطوير والحوكمة، بجميع الحضور مؤكدة على حرص المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة علي أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة للحفاظ علي الموارد للأجيال القادمة وحوكمة منظومة العمل داخل الهيئة بالإضافة إلي تنمية مهارات السادة مستشاري الهيئة والعاملين من الكادر الإداري والتأكيد علي الاستثمار في العنصر البشري وبناء كوادر متميزة تستطيع تحقيق الأهداف المنشودة.

وفي نهاية الاحتفالية تم تسليم الشهادات لجميع المتدربين، وتقدموا بخالص الشكر للمستشار / عبد الرزاق شعيب – رئيس هيئة قضايا الدولة على تشريفه لتلك الاحتفالية.