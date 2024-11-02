"بحوث الهندسة الوراثية" يستقبل طلاب كلية البيوتوكنولوجي بجامعة بدر

استقبل معهد بحوث الهندسة الوراثية التابع لمركز البحوث الزراعية وفد من طلاب كلية البيوتكنولوچي بجامعة بدر في أسيوط، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي وتعريف الطلاب بمجالات البحث العلمي المتقدمة في الهندسة الوراثية الزراعية.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة جيهان محمد حسني مدير معهد بحوث الهندسة الوراثية إن هذا يأتي في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وخلال الزيارة، تم تعريف الطلاب على أحدث التقنيات والمجالات البحثية في المعهد، والتي تشمل تحسين المحاصيل الزراعية، تطوير مقاومة النباتات للظروف البيئية القاسية، والاستفادة من الهندسة الوراثية في مواجهة تحديات الأمن الغذائي.

كما أعطت هذه الزيارة للطلاب فرصة فريدة للاطلاع على واقع البحث العلمي في مجال الهندسة الوراثية، والاستفادة من خبرات الباحثين، مما يسهم في توسيع آفاقهم العلمية وربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيقات العملية.