هونج كونج تبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بمصر

اختتم وفد رفيع المستوى من هونج كونج زيارته للقاهرة التي استمرت على مدار يومين، برئاسة نيك تشان، نائب هونج كونج لدى المؤتمر الشعبي الوطني لجمهورية الصين الشعبية ومدير مركز التحكيم الإقليمي في هونج كونج التابع لمنظمة آلكو، وبمشاركة هيرمان تسي، نائب رئيس الوفد ورئيس خدمات الأعمال والخدمات المهنية في هيئة استثمار هونج كونج "Invest HK” بالإضافة لمجموعة من ممثلي المؤسسات الحكومية والاقتصادية والقانونية في هونج كونج، وذلك في إطار الزيارة، عقد الوفد عدة اجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين في مصر، لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

تضمنت الزيارة عدة اجتماعات هامة للوفد كان أبرزها أعمال المائدة المستديرة مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، وشارك الوفد في نقاشات مفتوحة مع ممثلي القطاعين العام والخاص، بحضور حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، و مصطفى محرم، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة محرم وشركاه، بالإضافة لممثلين عن عدة جمعيات وشركات وبنوك بارزة في مصر.

وقال هيرمان تسي، نائب رئيس الوفد ورئيس الخدمات التجارية والمهنية في هيئة استثمار هونج كونج “Invest HK”، إن هونج كونج هي أكثر من مجرد بوابة للأسواق الآسيوية والاستثمار والأعمال، ولكنها تمثل أيضًا مركزًا للابتكار والتكنولوجيا، كما إننا نعتز بعلاقاتنا الممتدة مع مصر وكذا افتتاح مكتب تمثيل لنا في القاهرة والذي يمثل خطوة محورية لعلاقتنا مع مصر وأسواق المنطقة، لافتًا إلى أن هذه الزيارة رفيعة المستوى تأتي لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكة، ما يعود بالنفع على مصر وهونج كونج.

كما عقد الوفد الاقتصادي من هونج كونج اجتماعًا مع وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم مناقشة سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة، و شارك الوفد في ندوة نظمها المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة (CRCICA) بالتعاون مع مركز التحكيم الإقليمي في هونج كونج التابع لمنظمة آلكو (AALCO)، تحت إشراف الدكتور إسماعيل سليم، مدير CRCICA، وشعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار.

وعلى هامش الزيارة، أجرى هيرمان تسي سلسلة من الاجتماعات الثنائية، ممثلًا عن Invest HK، مع شركات وبنوك مصرية لتعزيز الاستثمارات في هونج كونج، تضمنت هذه الاجتماعات لقاءً مع مسؤولي البنك الأهلي المصري حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون الاستثماري، بالإضافة لاجتماع مع ممثلي جمعية رجال أعمال الإسكندرية (ABA) لمناقشة فرص الشراكة الممكنة بين الطرفين.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة لتعزيزعلاقاتها مع أسواق المنطقة، وفتح المجال لفرص استثمارية جديدة وتعاون اقتصادي متزايد، وتعكس هذه الخطوة التزام وكالة Invest HK بترويج هونج كونج كوجهة مفضلة للأعمال والاستثمار، وتظهر الاهتمام المتزايد بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين هونج كونج ومصر.

وتتولى هيئة استثمار هونج كونج الحكومية "Invest HK" الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاص، وتعمل الهيئة في إطار رؤية شاملة تتضمن تعزيز مكانة هونج كونج كوجهة عالمية رائدة للأعمال في آسيا، وتتمثل مهمتها الرئيسية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ذات الأهمية الاستراتيجية والمحافظة عليها، مما يساهم في التنمية الاقتصادية لهونج كونج، ولتنفيذ هذه المهمة، تتعاون الهيئة مع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات في الخارج وفي بر الصين الرئيسي، ومساعدتهم في تأسيس أو توسيع عملياتهم في هونج كونج.