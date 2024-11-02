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السبت 02 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ساليبا يعود لتشكيل أرسنال أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

أرسنال
أرسنال
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أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل فريق أرسنال، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره نيوكاسل يونايتد بملعب سانت جيمس بارك، في لقاء ينطلق في الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة.

وعاد المدافع الفرنسي ويليام ساليبا إلى تشكيل أرسنال الأساسي أمام نيوكاسل، بعدما غاب أمام ليفربول في الجولة الماضية، لحصوله على بطاقة حمراء في مباراة بورنموث.

يقود بوكايو ساكا هجوم الجانرز أمام الماكبايس، رفقة البرازيلي جابرييل مارتينيلي، والبلجيكي ليونادرو تروسارد.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز الثاني عشر وفي رصيده 12 نقطة.

تشكيل أرسنال لمواجهة نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: دافيد رايا. 

خط الدفاع: توماس بارتي - ويليام ساليبا - جابرييل - يورين تيمبر. 

خط الوسط: ديكلان رايس - ميكيل ميرينو - كاي هافيرتز. 

وفي الهجوم: بوكايو ساكا - ليونادرو تروسارد - جابرييل مارتينيلي.

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