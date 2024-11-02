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السبت 02 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 150 مخالفة لسيارات السرفيس لتحصيل أجرة أزيد من التعريفة بالجيزة

حملات جهاز السرفيس
حملات جهاز السرفيس
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تابع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة حملات جهاز السرفيس والنقل الجماعي للقضاء على مخالفات تقسيم خطوط السير لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم تنظيم 24 حملة رئيسية مكبرة من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعي بمعاونة الإدارة العامة لمرور الجيزة على الخطوط الرئيسية بنطاق الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير ومنع الإنتظار العشوائي خارج المواقف الرسمية لتحقيق السيولة المرورية بمختلف القطاعات اسفرت  عن ضبط 150 حالة مخالفة متنوعة لسائقين شملت تقسيم خطوط السير وعدم الإلتزام بتعريفة الركوب والانتظار خارج المواقف الرسمية.

شملت الحملات شوارع ومحاور ( ميدان الجيزة، شارع الجامعة، أول فيصل، العشرين، الطالبية فيصل، أوسيم، البراجيل، الكوم الأحمر، الكيت كات، إمبابة ، المنيب ، خاتم المرسلين، اللبيني، المنصورية، المريوطية).

كما تمكنت الحملات من ضبط 5 سائقين سيارات سرفيس نتيجة  تلقي بلاغات من المواطنين بشأن قيامهم بتقطيع الطريق والحصول علي تعريفة اعلي من المحددة حيث تم توقيع الغرامات المشددة عليهم واتخاء كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وكلف محافظ الجيزة باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل المخالفات وفقًا للقانون واستمرار الحملات اليومية لضبط منظومة السرفيس وتنظيم الأكمنة الثابتة والمتحركة بشكل دوري بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور للتعامل مع اي مخالفات، وجاءت الحملات بمتابعة وإشراف اللواء حازم لاشين، الرئيس التنفيذي لجهاز السرفيس والنقل الجماعي ومجموعة العمل المرافقة. 

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