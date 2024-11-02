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السبت 02 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

150 سيارة في 6 محافظات.. الزراعة تواصل إطلاق قوافل منافذها المتحركة

سيارات وزارة الزراعة
سيارات وزارة الزراعة محملة بالسلع الغذائية
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واصلت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، من خلال قطاعاتها الإنتاجية المختلفة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والإدارة العامة للزراعات المحمية، وقطاع الانتاج، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمجالس الزراعية، إطلاق منافذها المتحركة، المحملة بالسلع الغذائية والمنتجات، إلى المحافظات المختلفة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار المبادرة الرئاسية بداية، ومحاربة الغلاء، وخفض الأسعار، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وشهد هذا الأسبوع إطلاق  أكثر من 150 سيارة بالتتابع في 6 محافظات: البحيرة، الفيوم، الإسكندرية، الدقهلية، كفر الشيخ، والمنوفية، فضلا عن عدد من الميادين بمحافظات القاهرة الكبرى، فضلا عن المنافذ المتحركة بالعاصمة الإدارية الجديدة لدعم العاملين بها.

وشملت منافذ وزارة الزراعة المتحركة، منتجات اللحوم الطازجة، والدواجن، ومنتجات الألبان، ومنتجات التصنيع الغذائي، والخضر والفاكهة، والبقوليات، ومواد البقالة، إضافة إلى بيض المائدة، والذي تم طرح كميات كبيرة منه، وذلك بأسعار مخفضة، تقل عن مثيلاتها بالاسواق نسب تصل إلى 25%.

وفي سياق متصل وجه وزير الزراعة بالتوسع في إطلاق المنافذ المتحركة، لتشمل كافة محافظات الجمهورية، فضلا عن المنافذ الثابتة، والمتابعة المستمرة للسلع والمنتجات بها لدعم المواطنين للمساهمة في خفض الأسعار، إضافة إلى مضاعفة انتاج المشروعات الإنتاجية التابعة للوزارة، وطرح منتجاتها للمواطنين بأسعار مخفضة، للمساهمة في رفع العبء عن كاهلهم.

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تنمية الثروة الحيوانية محاربة الغلاء خفض الأسعار اللحوم الطازجة