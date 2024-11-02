بالصور.. وفد مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يمثل مصر بـ"نواكشوط" الدولي

يشارك وفد من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ممثلا لمصر في مهرجان نواكشوط السينمائي الدولي في دورته الثانية.

ويتكون الوفد من السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، والدكتورة أماني الطويل الخبير في الشئون الافريقية، وعضو اللجنة العليا للمهرجان .

وخلال مشاركة الوفد المصري، قدم السيناريست سيد فؤاد " ماستر كلاس " في الكتابة السينمائية لشباب السينما الموريتانية، وشاركت المخرجة عزة الحسيني في لجنة تحكيم مشاريع المحتوي المصور، كما التقت الدكتورة أماني الطويل بالسيدة فاطمة بنت عبد المالك رئيس جهة نواكشوط مع وفد مهرجان الأقصر للعمل على توطيد العلاقات الثقافية، وتناول اللقاء أهمية التعاون مع مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية والسينمائيين الموريتانيين، وكذلك تكريم مهرجان الأقصر للسينما الموريتانية في دورته الـ 14 ، وتقديم نماذج مهمة من السينما الموريتانية بحضور المخرج السينمائي الموريتاني الكبير عبد الرحمن سيساكو ووفد من السينما الموريتاني.

وتقرر استضافة مهرجان الأقصر الأفريقي في دورته المقبلة لوفد سينمائي موريتاني مكون من : مصطفي البان رئيس مهرجان نواكشوط، والفنان سالم دندو ، والمخرج الكبير عبد الرحمن سيساكو الذي سيقدم ندوة عن السينما الموريتانية.

والتقى الوفد المصري مع المخرج عبد الرحمن سيساكو بالسيد السفير خالد يوسف سفير مصر في نواكشوط لمناقشة سبل التعاون مع السينما الموريتانية على مدار العام لتفعيل الدور المصري في مجال الثقافة، وعودة المشروع المشترك بين مهرجان الأقصر ونقابة السينمائية الموريتانيين، ومهرجان نواكشوط لارسال سينمائيين مصريين لعمل ورش على مدار العام لتدريس عناصر صناعة الفيلم ومنها السيناريو والتصوير والإخراج، وذلك بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية المصرية.