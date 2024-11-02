"الشباب" تفتتح فعاليات المُعسكر التدريبي الثاني لتأهيل 1000 كادر شبابي لمكافحة الإدمان

افتتحت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحت شعار «قـوتنا فى شبابـنا»، فعاليات المُعسكر التدريبي الثاني لتأهيل 1000 كادر شبابي لمواجهة الإدمان والتعاطي من كافة مراكز شباب الجمهورية، بالمدينة الشبابية بأبي قير في الإسكندرية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية « بداية جديدة لبناء الإنسان».

وبدأت الفعاليات بمحاضرة عن «أنواع المخدرات الحديثة وتأثيراتها» وتطرق دكتور محمد مصطفى، خبير السموم والمخدرات بمصلحة الطب الشرعي إلى الأسباب المؤدية إلي التعاطي والإدمان.

كما ناقش المعتقدات والمفاهيم الخاطئة حول تعاطى المخدرات بين الشباب، وتم تقسيم المخدرات إلي حسب طبيعتها، وحسب لونها، حسب جداول قانون المخدرات، وحسب تأثيرها على الجهاز العصبى المركزى، كما تناول انواع المخدرات وتأثيراتها وأضرارها الخطيرة المترتبة عليها.

وتضمنت المحاضرة الثانية " حقائق ومعلومات عن المخدرات “ وتحدث الأستاذ / أحمد عبدالغني شرحا حول مخاطر آفة المخدرات على الفرد والمجتمع، والتعرف على أنواع المواد المخدرة وطرق الترويج، والعلامات الدالة على التعاطي، بالإضافة إلى الأسباب التي قد تؤدي إلى تعاطي المواد المخدرة، كيفية تواصل المتعاطي مع الجهة المسؤولة لتقديم المساعدة له للإقلاع عن تلك السموم”.

وأوضح عن خُطة الدولة المصرية لتكثيف البرامج التوعوية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بخطورة المخدرات والمؤثرات العقلية وطرق الوقاية منها، بالاستناد إلى الأسس العلمية والنظريات الحديثة، بما يسهم في خلق ثقافة رافضة للمخدرات والمؤثرات العقلية بين كافة فئات المجتمع، مؤكدا أهمية التعاون القائم مع وزارة الشباب والرياضة فيما يخص بتنفيذ مثل هذه البرامج وتحقيق أهدافها.

ويتألف المُعسكر الثاني من مجموعة ورش تدريبية يشارك فيها نخبة من المختصين في مجال مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، تهدف بمجملها إلى زيادة معارف الشباب بالمهارات الحياتية داخل المحتوي التدريبي ومناقشة أبعاد مشكلة الإدمان والتعاطي ، والتدريب على دليل التدخلات الوقائية ، واستــعراض استراتيجــيات علاجــية مبتكــرة، بهـــدف تعـــزيـز التغــيير الإيجـابي ورفـع الوعـي بأهمية الصحة النفسية".

وتجدر الإشارة الي أن تنظيم فعاليات المُعسكر الثاني ،الذي يحتضن 500 شابًا وشابة من الكوادر الشبابية علي مستوي مراكز شباب الجمهورية ، من خلال المقابلات الشخصية التي عقدتها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني و الإدارة المركزية لمراكـز الشباب بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحت رعاية الدكتور /أشـرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة، الدكتورة / مايا مـرسي؛ وزير التضامن الإجتماعي - رئيس مجلس إدارة الصندوق.