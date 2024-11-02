سب وقذف متبادل على الملأ.. حجز قضية ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر للنطق بالحكم

قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، منذ قليل، حجز قضية الفنانة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر، لاتهامهما في واقعة سب وقذف متبادل على منصات التواصل الاجتماعي، للنطق بالحكم خلال جلسة 24 نوفمبر الجاري.

وأمرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بإحالة القضية رقم 410 لسنة 2024 جنح اقتصادية قسم الهرم المقيدة برقم 8053 لسنة 2024، إلى المحاكمة والمتهم فيها الشيخ محمد ابو بكر، وميار الببلاوي، لاتهامهما بالسب والقذف.

وكشف أمر الإحالة، أن الشيخ محمد أبو بكر قذف المجني عليها «منال محمد توفيق» وشهرتها ميار الببلاوي بطريق العلانية، حيث نشر مقطع مسجل على حسابه الشخصي المسمى تشيع عند أبوبكر عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، موجها إليها عبارات تضمنت عددا لاعتبارها وطعنا في عرضها وخدشا لسمعة العائلات.

وجاء في أمر الإحالة أن الشيخ محمد أبو بكر تعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات، وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالف الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات، وذلك بارتكابه الجرائم محل الاقامات السابقة بالتحقيقات.

وأسند أمر الإحالة المتهمة الثانية، أنها سبت المجني عليه محمد أبو بكر محمد - بطريق العلانية بأن نشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك المتاح العامة موجهة إليه عبارات تضمنت خدشا لاعتباره، وتعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استخدام وسائل الاتصالات، وذلك بارتكابها الجريمة محل الاتهام.

