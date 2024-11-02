وزير السياحة يبحث خطة عمل المرحلة المقبلة

عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع نائب الوزير، ورئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومجموعة من مساعديه ومعاونيه ومستشاريه، ورؤساء كل من الإدارة المركزية لشركات السياحة، والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، لمناقشة خطة عمل الوزارة خلال الفترة القادمة لتطوير المنتجات والأنماط السياحية التي يتمتع بها المقصد المصري، بما يساهم في زيادة حركة السياحة الوافدة لمصر.

يأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ الاستراتيجية الحالية لوزارة السياحة والآثار والتي ترتكز بشكل أساسي على عدة محاور من بينها إبراز المقصد السياحي المصري باعتباره المقصد الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية التي يتميز بها، بجانب العمل على تطوير كل نمط ومنتج سياحي على حده.

واستهل الوزير الاجتماع، بالتأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود لوضع خطة وآليات عمل متكاملة لخلق منتجات وأنماط سياحية جديدة بالمقصد المصري والعمل على دمج بعضها، بالإضافة إلى تنمية وتطوير كل منها على حدة بالتعاون مع الجهات المعنية، ووضع الخطط التسويقية اللازمة بعد الانتهاء من التطوير.

كما تم أيضًا تحديد الأنماط السياحية التي يجب على الوزارة العمل وخلق الطلب عليها وفرق العمل التي تختص بكل منتج ونمط والاتفاق على عقد اجتماع أخر خلال الأسبوع القادم لعرض خطة عمل كل فريق.