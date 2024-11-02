محافظ بني سويف يوجه برفع الاستعدادات لمواجهة تقلبات الطقس

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن تغيرات محتملة في الطقس،في ضوء إعلان هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد ومايصاحبها من سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحياناً وانخفاض طفيف في درجات الحرارة ،وذلك على مدار الأسبوع الحالي في الفترة من اليوم السبت وحتى الخميس المُقبل

جاء ذلك خلال لقائه السكرتير العام اللواء حازم عزت ،لاستعراض تقاريرغرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة،بشأن متابعة تنفيذ خطة الاستعدادات التي أعدتها المحافظة للتعامل مع موسم سقوط الأمطار،والتي يشترك في تنفيذها كافة الأجهزة المعنية من المديريات الخدمية والقطاعات والوحدات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني

حيث أكد المحافظ استمرار متابعة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول،مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار التي قد تسبب تجمعا للمياه وإعاقة المرور،بالإضافة إلى متابعة مخرات السيول بدائرة المحافظة، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أية سيول محتملة أوأمطار،

كما وجه المحافظ قطاع مياه الشرب بالتأكد من جاهزية محطات الصرف الصحي وعملها بالكفاءة المطلوبة للتعامل مع المواقف الطارئة، مع التأكيد على استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة ، فضلا عن جاهزية سيارات كسح المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول

وأشار المحافظ إلى توجيهاته للتنفيذيين المعنيين بقطاع الكهرباء والوحدات المحلية،بمراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها ، وعدم وصول أي مصدر لها حفاظاً علي أرواح المواطنين، والعمل على استمرار التيار وإيجاد حلول بديلة "حالة فصل الخدمة "وخاصة في المنشآت الحيوية ،مع ضرورة توعية المواطنين بتنبؤات الأرصاد من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة ووسائل الإعلام المحلية ، وإعلانهم بالإجراءات والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها حال حدوث أمطار

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قدأعلنت توقعاتها لحالة الطقس خلال الأسبوع الحالي"من السبت للخميس"، أشارت فيها إلى سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة،وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية على مناطق من (الأسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ،الدقهلية،دمياط، بورسعيد،)وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظات (الغربية، المنوفية ، الشرقية، الإسماعيلية،شمال سيناء ومدينتي حلايب وشلاتين، القاهرة ،الفيوم،بني سويف، الجيزة والقليوبية )