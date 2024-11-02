قبل عرضه.. كواليس مسلسل "رقم سري" لياسمين رئيس

يستعد صناع مسلسل "رقم سري" لعرضه خلال الفترة المقبلة على فضائية “dmc” وهو من بطولة ياسمين رئيس ومجموعة من النجوم، وتدور أحداثه حول جريمة قتل.

وطرحت الشركة المنتجة للعمل البوستر الرسمي له تمهيدا لقرب عرضه، وهو من بطولة كل من صدقي صخر وناردين فرج وعمرو وهبة ونادين وأحمد الرافعي ورامي الطمباري، ومن إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

ومسلسل "رقم سري" يدور حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق و تتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة إحدى أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية.