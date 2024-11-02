ads
السبت 02 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

غداً.. القومي للمرأة يطلق فعاليات حملة طرق الأبواب

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يطلق المجلس القومي للمرأة غدًا الأحد، فعاليات حملة طرق الأبواب والتى ستعقد خلال الفترة من ٣  إلى ٥ نوفمبر ٢٠٢٤، بجميع محافظات الجمهورية، للتعريف بالمبادرة  

وأوضحت  إيزيس محمود رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتوعية أن مشاركة المجلس فى حملة طرق الأبواب تتمثل فى عضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة ورائدات المجلس والشابات المتطوعات بالإضافة إلى القيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات لنقل رسائل المبادرة والتى من أهمها تحسين جودة حياة المواطنين فى كافة المجالات كالتعليم والصحة وتحقيق رؤية مصر في استمرارية الإستفادة من جميع الخدمات المطورة التى تقدمها الدولة وغيرها من الخدمات الحكومية.

وأشارت إلى أنه سبق الحملة تدريبا لرائدات المجلس والشابات المتطوعات والقيادات الدينية المشاركين في حملة طرق الأبواب للتعريف برسائل المبادرة من خلال خبراء فى التنمية البشرية وممثلي المبادرة الرئاسية فى المحافظات.

القومي للمرأة حملة طرق الأبواب القيادات الدينية الشابات المتطوعات التنمية البشرية