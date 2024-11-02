موجة إغلاق لمصافي النفط في أمريكا بعد تراجع الطلب على وقود السيارات

تخطط شركة "ليوندل باسل" الأمريكية لإغلاق مصفاة النفط "هيوستن"، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 263،776 برميل يوميا، بشكل دائم خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك في ظل تراجع الطلب على وقود السيارات نتيجة الضغط الناتج عن الوقود المتجدد والمركبات الكهربائية.

وقالت كيم فولي، رئيسة قسم التكرير في شركة ليوندل باسل، إن إغلاق مصفاة النفط "هيوستن" يأتي في إطار سلسلة من إغلاقات المصافي في الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أنه سيتم إغلاق أحد وحدات التقطير الخام في المنشأة في يناير 2025، بالإضافة إلى وحدة إنتاج الكوك، وفي فبراير، ستُغلق الوحدة الثانية التي تزود المحفز المائع لإنتاج البنزين والوحدات المساعدة، مما سيؤدي إلى إنهاء إنتاج وقود السيارات.

وتخطط "ليوندل" لتشغيل المصفاة في الربع الأخير من هذا العام بنسبة 90% فقط من طاقتها.

وكانت الشركة قد خططت بالفعل لإغلاق مصفاة "هيوستن" في عام 2023، لكنها مددت فترة تشغيلها بسبب هوامش الوقود القوية.

وفي الشهر الماضي، أعلنت شركات تكرير منافسة في الولايات المتحدة، مثل "فيليبس 66" و"فاليرو إنرجي" عن خطط لإغلاق مصفاة في كاليفورنيا، وإجراء مراجعة على مصفتين أخريين في الولاية للنظر في إمكانية إغلاقهما.