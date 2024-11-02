عبور 50 شاحنة تجارية ومساعدات لقطاع غزة عبر كرم أبو سالم

عبر الي قطاع غزة مساء أمس الجمعة 50 شاحنة تحمل سلع غذائية ومنظفات عبر معبر كرم أبو سالم تضمنت 12 شاحنة منها (4 خضروات - 8 طرد غذائي) البطريكية دير اللاتين و4 شاحنات (معكرونة و رز وصلصة و سيرج وسمنة وصواني المنيوم و فاصوليا) تابعة لمؤسسات و8 شاحنات منها (7 شاحنات فرشات وشاحنة اطراف صناعية) و12 شاحنة منها (9 طحين - 3 شاحنات لحمة معلبة) و9 شاحنات طرد بارسل WFP الصناعة و3 شاحنات منظفات كير مخزن عسقولة

و2 شاحنة (1 طرد غذائي - 1 شوادر)

أما حصيلة الشاحنات اليوم أول أمس عبر معبر كرم ابو سالم رفح تضمنت

2شاحنتين (منظفات - سكر) تجار

1شاحنة ( احذيه) تجار

3 شاحنات ( احذية وحرامات ومحارم ) تجار تم سرقتها .

11 شاحنة للهلال الاحمر المصري .بريل - اريل - وطرود غذائية.

1 شاحنة (طحين) مساعدات تم سرقتها .

2 شاحنتين (سكر وسميد) تجار

10 شاحنات طحين مساعدات وكالة +wfp

4 شاحنات( منظفات سكر زيت قهوة) تجار

2 شاحنة (شامبو + بريل)

6 شاحنات (غاز)

5 شاحنات (معلبات )مساعدات wfp

6 شاحنات ( قهوة سيرج وبامبرز وسكر) تجار

2 شاحنتين (فرشات وحصر) مساعدات

3 شاحنات( سيرج سكر رز وعدس ) تجار

10 شاحنات (طحين) مساعدات

7 شاحنات ( طحين معلبات) مساعدات wfp

مجموع ما دخل (76)شاحنة ما بين مساعدات وتجار.

أما حصسلة شاحنات الخميس الماضي دخول البضائع للجنوب عبر معبر كرم ابو سالم الأصناف التي دخلت الان

سميد

سكر

قهوة

سمك مجمد

لحم مجمد

صدر دجاج

خضروات

فاكهة ٣ أصناف فقط

مكسرات

منظفات

عصير مراعي

طحين.

باجمالي ٨٠ شاحنة تجار دخلت ومازال العمل جاري لباق الشاحنات

و يستمر تدفّق الشاحنات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، محمّلة بمختلف السلع التموينية. شملت الشحنات الدجاج المجمّد، المنظفات، البامبرز، وكميات كبيرة من الطحين، حيث دخلت أكثر من 25 شاحنة مخصصة لوكالة الغوث. يُذكر أن دخول الشاحنات استمر حتى ساعات الليل المتأخرة، مما يشير إلى محاولة تعزيز المخزون الغذائي والمستلزمات الأساسية للقطاع التجاري .