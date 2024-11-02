روسيا تشن هجوما بطائرات مسيرة على كييف لعدة ساعات.. وحطام المسيرات يسقط على 6 مناطق

قال مسؤولون في كييف إن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية الليلة الماضية استمر حتى صباح اليوم السبت مما أدى لإصابة شخص واحد على الأقل.

وقال المسؤول العسكري سيرهي بوبكو إن حطام طائرات مسيرة سقط على ست مناطق في كييف بعد إسقاط تلك الطائرات، مما أدى إلى إصابة شرطي وإلحاق أضرار بعدد من المباني السكنية واندلاع حرائق.

وكان رئيس البلدية فيتالي كليتشكو قد ذكر في وقت سابق أن شخصين أصيبا جراء الهجوم.

وكتب بوبكو عبر منصات التواصل الاجتماعي "ليلة أخرى. إنذار آخر بغارات جوية. هجوم آخر بطائرات مسيرة. هاجمت القوات المسلحة لروسيا الاتحادية كييف مرة أخرى، وهو ما يتماشى مع خططها القديمة والمألوفة".

وأضاف أنه تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة التي كانت تستهدف كييف.

وأفاد مراسلون لرويترز بسماع دوي انفجارات داخل المدينة وفي محيطها خلال فترة دوي صفارات الإنذار التي امتدت لما يزيد عن خمس ساعات. وشوهدت طائرة مسيرة تحلق على ارتفاع منخفض في سماء المدينة وسط دوي أعيرة نارية لأسلحة آلية.

وقال الجيش الأوكراني اليوم إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 39 من أصل 71 طائرة مسيرة أطلقتها موسكو، في حين لم يتسن تحديد مواقع 21 طائرة مسيرة أخرى.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن تقارير وردت أيضا عن قصف بمناطق بولتافا بوسط أوكرانيا وسومي وخاركيف بشمال شرق البلاد.

وأضاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي "هذا العام، واجهنا تهديد طائرات ’شاهد’ كل ليلة تقريبا، وأحيانا في الصباح، وحتى أثناء النهار"، في إشارة إلى طائرات مسيرة هجومية إيرانية الصنع تستخدمها روسيا.

وتنفذ روسيا غارات جوية منتظمة على مدن وبلدات أوكرانية خلف خطوط المواجهة منذ اندلاع الحرب بعد غزو روسيا جارتها في فبراير شباط 2022.

وقال الجيش الأوكراني أمس الجمعة إن قوات موسكو أطلقت خلال شهر أكتوبر تشرين الأول وحده أكثر من ألفي طائرة مسيرة على أهداف مدنية وعسكرية في مناطق مختلفة بأوكرانيا.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين، لكنها تقول إن منشآت الطاقة أهداف مشروعة عندما تكون جزءا من البنية التحتية العسكرية الأوكراني، لكن طائرات أخرى موجودة حاليا في المجال الجوي خارج المدينة يمكن أن تتجه نحو العاصمة