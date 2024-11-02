تصدير 44 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة بلغ11سفينة.

وأضاف أنه تم تداول 58000 طن بضائع و999 شاحنة و160سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع و536 شاحنة و135 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 52500 طن بضائع و463 شاحنة و25 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم السبت، لاستقبال السفينة ALCUDIA EXPRESS بينما تغادر السفينة دليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل ودليلة وغادرت السفينة XIN HAI TONG 55 على متنها 44000 طن فوسفات تصدير إلى إندونسيا وغادرت أيضًا السفينة ALCUDIA EXPRESS، فيما شهد ميناء نويبع تداول 3100 طن بضائع و380 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث سينا، أورو آيلة، فيما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1715 راكب بموانيها.