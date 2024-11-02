جامعة دمنهور تنظم ندوات تثقيفية ضمن مشاركتها بمبادرة بداية

واصلت جامعة دمنهور بفعاليات المبادرة الرئاسية "بداية"، حيث تم تنظيم أنشطة متنوعة بمختلف كليات الجامعة من خلال ندوات تثقيفية توعوية وورش عمل متنوعة.

يأتي ذلك في إطار حرص جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، على المشاركة بالمشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والذي يستهدف تطوير كافة الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

الاستثمار في رأس المال البشري خير بداية" ندوة بآداب دمنهور

ونظمت كلية الآداب بإشراف الدكتورة سماح الصاوي، القائم بعمل عميد الكلية، والدكتورعبد العظيم، أحمد عبد العظيم، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة "الاستثمار في رأس المال البشري خير بداية".

حاضر بالندوة كل من الدكتورة عبير قاسم، الأستاذ بقسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية بالكلية، الدكتور محمد أبو علي، أستاذ النقد والبلاغة بكلية الآداب بدمنهور، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وما يزيد عن 150 طالب وطالبة من مختلف أقسام الكلية.

وتناولت الندوة أهمية رأس المال البشري الذي يتمثل في الإنسان كبداية للعمل الجاد والإنجاز، ويعد الاستثمار في رأس المال البشري أحد أهم المقومات الأساسية في بناء المجتمعات، وجوهر عملية التنمية المستدامة، وهو ما يضع ملف الاستثمار في البشر في مقدمة أولويات الحكومات وصناع القرار، وقد برهنت الدولة المصرية عن التزامها بتطوير قوة بشرية مؤهلة وقادرة على أن تقود مسيرة التنمية وهو ما تحققه المبادرة الرئاسية " بداية".

مواقع التراث العالمي في مصر

ونظمت كلية الهندسة بإشراف الدكتورمحمد خيرت، القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور عماد الحوت، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع ندوة بعنوان "مواقع التراث العالمي في مصر – تأصيل الهوية ودعم السياحة".

حاضرت الندوة الدكتورة نيللي شفيق، أستاذ بقسم الهندسة المعمارية، وتناولت موضوع التراث العالمي والأسس التي يتم علي أساسها اختبار المواقع التي يتم ضمها إلي قائمة التراث العالمي، مشيرة إلى المواقع الموجودة في مصر ضمن قائمة التراث العالمي وجوانب تميز كل موقع منها.

كما تطرقت إلى أهمية ضم مواقع مصرية جديدة إلى القائمة العالمية كجزء من تأصيل الشخصية المصرية والجذب السياحي.

مخاطر الإسراف في استخدامات المضادات الحيوية على صحة الإنسان

وفي كلية الصيدلة بإشراف الدكتورة رانيا أبو زهرة، عميد الكلية، الدكتور ماجد وصفي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عقدت ندوة تثقيفية توعية عن "مخاطر الإسراف في استخدامات المضادات الحيوية على صحة الانسان".

حاضرت الندوة الدكتورة خلود بركة، الأستاذ المساعد بقسم الميكروبيولوجيا والمناعة بالكلية، حيث قامت بتوعية الطلاب بأهمية المضادات الحيوية المتنوعة لعلاج الكثير من الحالات المرضية، لافتةً إلى أن الاستخدام الخاطئ دون التشخيص الصحيح تسبب أثار سلبية ومخاطر على صحة الإنسان، وتضر بوظائف بعض أجهزة الجسم، وهو ما يسبب مضاعفات خطيرة على الصحة.

وعلى هامش الندوة قام طلاب الفرقة الخامسة ببرنامج الصيدلة الإكلينيكية بتنفيذ عدة أنشطة تم خلالها توزيع مطويات وتقديم فيلم تسجيلي للتوعية بمخاطر الاستخدام الغير آمن للمضادات الحيوية تحت إشراف الدكتور سمير المرشدي، مشرف الأنشطة الطلابية بالكلية.

"نفسيتك أمانة"

عقدت كلية التمريض ندوة تثقيفية بعنوان "نفسيتك أمانة "، بإشراف الدكتورة عبير عبد الفتاح، عميد الكلية، حاضرت الندوة الدكتورة أمل موسى، أستاذ مساعد التمريض النفسي والصحة النفسية بالكلية، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

تناولت الندوة عدد من المحاور منها تعريف الصحة النفسية، العوامل التي تؤثر على الصحة النفسية، العلاقة بين الصحة الجسدية للفرد وصحته النفسية، أهمية تعزيز الصحة النفسية، أمثلة وتطبيقات عملية، وكذا طرق ووسائل تعزيز الصحة النفسية.

وتهدف الندوة، إلى تعريف الطلاب بمفهوم الصحة النفسية والعوامل المختلفة التي تؤثر عليها، بالإضافة إلى طرق ووسائل تعزيز وتحسين الصحة النفسية.

من جانبهم أعرب متلقوا الندوات عن سعادتهم بحضور تلك الفعاليات التي تتناول معلومات قيمة تساهم في تشكيل وعيهم.

يذكر أن جامعة دمنهور تنظم العديد من الأنشطة والفعاليات بمختلف كلياتها، وذلك في إطار حرص الجامعة برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس على المشاركة بالمشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، الذي يهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير كافة الخدمات فى مجالات الصحة والتعليم والرياضة والثقافة، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.