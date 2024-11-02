غدًا.. تحية إلى حسن يوسف ومصطفى فهمي بافتتاح مهرجان "VS-FILM" للأفلام القصيرة جدا

ينطلق مهرجان “VS-FILM” للأفلام القصيرة جدا غدا الأحد، بحضور اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس والعديد من نجوم وصناع السينما المصريين والعرب والأجانب.

ويشهد حفل الافتتاح تكريم النجوم درة وسوسن بدر والمخرج السنغالي موسى توريه.

ويهدي المهرجان خلال الحفل تحية لروح الفنان الراحل حسن يوسف والفنان الراحل مصطفي فهمي ويعرض فيلما تسجيليا عن مشوارهما الفني.

ويتضمن الحفل مجموعة من الفقرات منها بينها فقرة للفنان رامي الطمباري وفيديو مصور للفنانة إلهام شاهين رئيس شرف المهرجان والمتواجدة حاليا بأمريكا ترحب خلاله بالضيوف من النجوم والفنانين ويعرض في نهاية الحفل الفيلم اليمني صنع في حضر موت والفيلم التركي الجزيرة ومدة كل منهما 5 دقائق.

وأنشطة المهرجان تبدأ من اليوم الثاني مباشرة حيث تعقد صباح الإثنين المقبل ندوة تكريمية للفنانة درة ويعقبها ندوة للفنانة الكبيرة سوسن بدر وبعدهما تبدأ عروض أفلام مسابقتي المهرجان لأفلام الـ5 والـ 10 دقائق بحضور لجنة التحكيم التي يترأسها المخرج الكبير موسي توريه.

ويصل عدد أفلام مسابقتي المهرجان إلى 79 فيلما من 45 دولة عربية وأجنبية.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 7 من نوفمبر الجاري ويتضمن عدد من الندوات و"الماستر كلاس" حول الأفلام القصيرة جدا.