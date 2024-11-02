إصابة 9 طلاب جراء انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي الجيزة

أصيب 9 طلاب في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 55 بالطريق الصحراوي بمدينة الشيخ زايد في الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالكيلو 55 بالطريق الصحراوي بمدينة الشيخ زايد.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في وقوع الحادث وإصابة 9 طلاب مستقلي السيارة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.