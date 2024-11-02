قصور الثقافة تقدم عرض "ليالي المحروسة" على مسرح السامر

تقدم الهيئةالعامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، العرض المسرحي "ليالي المحروسة" في الحادية عشرة صباح الاثنين المقبل، على مسرح السامر بالعجوزة.

العرض يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتقدمه فرقة السامر المسرحية، بالمجان، في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم، ضمن مشروع "مسرحة المناهج" لطلاب مراحل التعليم الأساسي.

ويواصل المخرج عصام سعد حاليا البروفات المكثفة للعرض المسرحي الذي يتناول تاريخ مصر الحديث بشكل مبسط، بدءا من فترة حكم المماليك لمصر، مرورا بالحملة الفرنسية وفترة حكم محمد علي باشا، وحتى ثورة 25 يناير، وذلك لتقديم تجربة جديدة للمهتمين بأحداث تلك الحقبة التاريخية، وليس للطلاب فقط.

"ليالي المحروسة" إعداد درامي وأشعار حمدي نوار، غناء وألحان باسم عبد العزيز، استعراضات ماهر مفتاح، ديكور وملابس رانيا حداد، فيديو ومونتاچ محمود صلاح، ماكياچ رانيا صابر، تصميم إضاءة عز حلمي، ومخرج منفذ محمد ممدوح الهادي.

العرض بطولة سمر الشاذلي، نهال أحمد، إيمان أمين، طارق أنور، عاطف كساب، أشرف شكري، أسامة نعيم، محمود الشوكي، نجلاء عامر، ثريا ربيع، ماجد علي، عبد الله مهني، علي شندي، أحمد يونس، أنس سليمان، وعبد الرحمن سليم.

ويعد العرض هو الثاني لهيئة قصور الثقافة، بمشروع مسرحة المناهج عقب مسرحية "سر حياتي" التي تم تقديمها خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، لتبسيط منهج مادة العلوم لطلاب المرحلة الابتدائية من خلال تقديمه في قالب غنائي استعراضي للأطفال.