إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بنفق أطفيح

أصيب 7 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة النفق بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمنطقة النفق بدائرة مركز شرطة أطفيح جنوب المحافظة، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بي السائق مما تسبب في انحراف الطارة نتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.