الأسبوع العالمي لريادة الأعمال لتعزيز الابتكار.. جامعة قناة السويس تُنظم ورش عمل متميزة

تنظم جامعة قناة السويس يوم الأربعاء المقبل، 6 نوفمبر 2024، سلسلة من ورش العمل المتخصصة التي تهدف إلى تعزيز مهارات ريادة الأعمال لدى الشباب الجامعي، ودعم دورهم في بناء مجتمع يقوم على الابتكار والإبداع، وذلك في إطار فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال.

وتأتي الفعاليات برعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف تنفيذي من الدكتورة أفنان بركات، مدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة.

وأوضح الدكتور ناصر مندور أن هذه الورش ستقدمها نخبة من المتخصصين والخبراء في مجال ريادة الأعمال، مما يُشكل تجربة تعليمية ثرية تسهم في تعزيز مهارات الشباب وتقديم فرص حقيقية لهم للإبداع والابتكار.

كما لفت إلى أن الحدث سيشهد مشاركة 12 جامعة من إقليم التحالف (القناة وسيناء)، تتعاون جميعها لتعزيز المعرفة في مجالات ريادة الأعمال وتوفير منصات للشباب لتحقيق طموحاتهم.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن قائمة الجامعات المشاركة تشمل جامعة قناة السويس، جامعة الزقازيق، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بورسعيد، جامعة شرق بورسعيد الأهلية، جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، جامعة الجلالة، جامعة الصالحية الجديدة، جامعة سيناء، جامعة العريش، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وجامعة السويس.

فيما أوضحت الدكتورة أفنان بركات أن ورش العمل في مختلف الكليات تشمل:

كلية الزراعة: فعالية مقدمة من حاضنة البيوتكنولوجي بجامعة حلوان، يقدمها الدكتور إيهاب عبدالرؤوف، ويُشرف علي تنظيم الحدث الدكتور مروة سمير كامل محمد علي والدكتورة حفصة نورالدين عبدالقادر.

كلية الهندسة: تقدم حاضنة عمران للبناء فعالية في كلية الهندسة يُشرف علي التنظيم الدكتور مصطفى محمد حلمي جريش.

كلية التجارة: تستضيف فعالية من مركز "فكرتك شركتك"، تقدمها الأستاذة أسماء حمدي والأستاذة رانيا مرزوق، بإشراف الدكتور مروة فوزي.

الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا: تشمل الفعاليات المقدمة من حاضنة "جسر" و"IceAlex"، ويقدمها المهندس عبد الرحمن سعيد والمهندس ماريو أشرف.

مكتب التايكو: تنظيم فعاليات الملكية الفكرية من مكتب حقوق الملكية الفكرية التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ويقدمها الدكتور أحمد عبد الغني، بإشراف الدكتورة كريمان محمود.

كلية التربية: تقدم شركة "E Youth"، فعالية في قسم تكنولوجيا التعليم تحت إشراف الدكتور باسم عبد الغني، وتقدمها الأستاذة يمنى علي.

تبدأ الفعاليات في الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 2 مساءً، حيث تجوب المحاضرات وورش العمل مختلف الكليات، مما يعزز التفاعل الطلابي ويدعم الابتكار في العديد من التخصصات.

وتتم متابعة وتنسيق كافة ورش العمل في الكليات تحت إشراف الدكتورة ماجدة العشري ، مدير مكتب التايكو، والدكتورة أفنان بركات مدير نادي رياد