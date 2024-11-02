صورة عمرو دياب تزين "التايمز سكوير" بنيويورك 

زين النجم عمرو دياب ساحة "التايمز سكوير" في نيويورك، حيث أظهرت إحدى شاشات العرض صورته احتفائا بتعاقده الأخير مع إحدى الشركات العالمية.

ويأتي تعاقد عمرو لعرض أعماله باعتباره أكثر الفنانين مبيعا بالشرق الأوسط والعالم العربي على مدار مسيرته الممتدة لعقود من الزمان.

وأحيا عمرو دياب حفلا غنائيا ساهرا أمس الأول الخميس على هامش فاعليات مهرجان الجونة السينمائي، وصعد إلى المسرح على أنغام أغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ".

وعلى مدار ساعتين تفاعل الحضور مع الهضبة الذي قدم لهم باقة متنوعة من أشهر أغانيه مثل دا لو اتساب، برج الحوت، انت الحظ، وياه، قمرين، العالم الله، نور العين، ليلي نهاري، وغلاوتك، واختتم الحفل بأغنية هتدلع.