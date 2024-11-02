أفرج عنهم الاحتلال.. وصول 6 أسري فلسطينيين إلى غزة عبر كرم أبو سالم

وصل الي قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم 6 من الاسرى الفلسطينيين الى مستشفى غزة الأوروبي بخانيونس ، بعد افراج الاحتلال عنهم عبر معبر كرم أبو سالم وهم احمد صلاح مقداد من سجن عوفر ومحمد عبد العليم حسين من سجن عوفر واحمد مطاوع شعت من سجن عوفر ومحمد احمد دغمش من سجن عوفر وعبد الحميد محمد دردونة من سجن عسقلان ومالك محمد جنيد من بئر السبع.

كما حصلت البوابة علي قائمة شهداء عائلة ابو نصر الذين تم دفنهم و باقي ما يقارب 125 شهيد تحت الانقاض في شمال قطاع غزة ، اسماء الشهداء هم :-

1- محمد عيسى بركة ابو نصر

2- أريج مروان عيس ابو نصر

3- رائد محمد عيسى ابو نصر

4- أحمد محمد عيسى ابو نصر

5- أيمن محمد عيسى ابو نصر

6- هيما اسماعيل أبو نصر

7- رانيا محمد عيسى ابو نصر

8- ريهام محمد عيسى ابو نصر

9- شام احمد محمد ابو نصر

10- رمزي نصر خميس ابو نصر

11- حمزة رمزي نصر ابو نصر

12- نصر رمزي نصر ابو نصر

13- سوزان نصر خميس ابو نصر

14- نبيل هاني نبيل ابو نصر

15- ضياء هاني نبيل ابو نصر

16- حلا هاني نبيل ابو نصر

17- حسين هاني نبيل ابو نصر

18- محمد نصر خميس ابو نصر

19- خلود عماد عايش ابو نصر

20- تالا محمد نصر ابو نصر

21- لارا محمد نصر ابو نصر

22- سوار محمد نصر ابو نصر

23- صلاح محمد نصر ابو نصر

24- صابرين فرح بركة ابو نصر

25- ملك عيسى نبيل ابو نصر

26- مروة عيسى نبيل ابو نصر

27- غزل عيسى نبيل ابو نصر

28- شهد نضال عيسى ابو نصر

29- منار فرح بركة ابو نصر

30- محمد وائل عدنان ابو نصر

31- عيسى وائل عدنان ابو نصر

32- محمد فرح بركة ابو نصر

33- منار محمد فرح ابو نصر

34- فرح محمد فرح ابو نصر

35- مروان فرح بركة ابو نصر

36- نبيل عيسى بركة ابو نصر

37- فتحية عدنان بركة ابو نصر

38- فتحي نبيل عيسى ابو نصر

39- حنين نبيل عيسى ابو نصر

40- زين اسماعيل ابو نصر

41- سهى شوقي عيسى ابو نصر

42- ليان حسام نبيل ابو نصر

43- بكر حسام نبيل ابو نصر

44- ياسين حسام نبيل ابو نصر

45- معاذ حسام نبيل ابو نصر

46- عايدة شوقي عيسى ابو نصر

47- هدى نبيل عيسى ابو نصر

48- اسماعيل محمد ابو نصر

49- مي محمد ابو نصر

50- اميرة محمد ابو نصر

51- يوسف محمد ابو نصر

52- علي محمد ابو نصر

53- محمود عيسى بركة ابو نصر

54- سهى عدنان بركة ابو نصر

55- ريم محمود عيسى ابو نصر

56- عبدالله محمود عيسى ابو نصر

57- محمد محمود عيسى ابو نصر

58- هدى محمود عيسى ابو نصر

59- آمنة بركة محمد ابو نصر

60- نسرين عايش منصور ابو نصر

61- اسراء شادي سمير ابو نصر

62- عثمان شادي سمير ابو نصر

63- محمد شادي سمير ابو نصر

64- احمد شادي سمير ابو نصر

65- عماد معين عايش ابو نصر

66- أنس أشرف عايش ابو نصر

67- عماد عايش منصور ابو نصر

68- ماجدة ابراهيم ابو نصر

69- نجاة عماد عايش ابو نصر

70- براء عماد عايش ابو نصر

71- سعيد عماد عايش ابو نصر

72- يزن فريد شوقي ابو نصر

73- هديل فريد شوقي ابو نصر

74- فاطمة عدنان بركة ابو نصر

75- علاء عيسى بركة ابو نصر

76- حسن علاء عيسى ابو نصر

77- محمد علاء عيسى ابو نصر

78- الهام ابراهيم ابو نصر

79- زينب محمد ابو نصر

80- علاء حرب عصفورة (ابو نصر)

81- سحر فرح بركة عصفورة (ابو نصر )

82- كرم علاء عصفورة (ابو نصر )

83- آدم علاء عصفورة (ابو نصر )

84- مصطفى علاء عصفورة (ابو نصر )

85- صهيب علاء عصفورة (ابو نصر )

86- ايناس علاء عصفورة (ابو نصر)

87- فداء نصر خميس ابو نصر

89- شذى كمال نصر ابو نصر

90-نضال عيسى بركة ابو نصر

91- حمزة نضال عيسى ابو نصر

92- نهى نضال عيسى ابو نصر

93- نور نضال عيسى ابو نصر

94- محمد نضال عيسى ابو نصر

95- غادة عيسى بركة ابو نصر

96- دنيا محمد سمير ابو نصر

97- ندى محمد سمير ابو نصر

98- ندى محمد سمير ابو نصر

99- عايدة محمد سمير ابو نصر

100- حليمة محمد سمير ابو نصر

101- رهف محمد سمير ابو نصر

102- شادي محمد سمير ابو نصر

103- مروان محمد سمير ابو نصر

104- شوقي عيسى بركة ابو نصر

105- يوسف شوقي عيسى ابو نصر

106- ابراهيم شوقي عيسى ابو نصر

107- هبة شوقي عيسى ابو نصر

108- يحي شوقي عيسى ابو نصر

109-حسين محمد ابو نصر

110- امل محمد ابراهيم ابو نصر

111- علي محمد شوقي ابو نصر

112- عبيدة محمد شوقي ابو نصر

113- ضحى محمد شوقي ابو نصر

114- محمد ابراهيم ابو نصر

115- ابراهيم محمد ابراهيم ابو نصر

116- اسماعيل محمد ابراهيم ابو نصر

117- اسيل محمد ابراهيم ابو نصر

118- اية محمد ابراهيم ابو نصر

119- سوار محمد ابراهيم ابو نصر

120- زياد أحمد بركة ابو نصر

121- منير جودت خميس ابو نصر

122- محمد منير جودت ابو نصر

123- عُلا وائل عدنان ابو نصر

124-يوسف سهيل عايش ابو نصر

125- ابراهيم سعيد ابو نصر

126- فادي احمد ابو نصر