الشرطة اليونانية تحتجز رجلا على خلفية انفجار شقة سكنية بأثينا

قالت الشرطة اليونانية اليوم السبت إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 31 عاما على صلة بانفجار مدوّ لقنبلة محلية الصنع داخل شقة سكنية في أثينا قبل أيام، مما أسفر عن مقتل رجل وإصابة امرأة بجروح بالغة.

وبحسب مسؤولين في الشرطة، فإن القضية مرتبطة بجماعات متمردة محلية. وتشتبه شرطة مكافحة الإرهاب في أن الانفجار وقع في أثناء تصنيع القنبلة.

وأدلى الرجل اليوناني المقبوض عليه بشهادته في القضية مساء أمس الجمعة. ووفقا لمصادر الشرطة، فقد قال إنه تشارك مفاتيح الشقة مع الزوجين المتورطين في الانفجار لكنه نفى أي تورط له في الحادث.

ومن المتوقع أن يمثل أمام المدعي العام في وقت لاحق من اليوم السبت.

ونشأت في اليونان على مدى العقدين الماضيين عدة جماعات يسارية وفوضوية أعلنت الحرب على كل نظم الحكومات وذلك منذ تفكيك جماعة الأكثر فتكا في البلاد عام 2002.

وتواترت الهجمات بالقنابل الصغيرة والحرائق المتعمدة خلال أزمة الديون في البلاد بين عامي 2009 و2018، واستهدفت معظمها السياسيين وأفراد الشرطة والقضاة والشركات.

وانحسرت هذه الهجمات في السنوات القليلة الماضية لكنها ما زالت تقع.