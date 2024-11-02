محافظ بني سويف: انتهاء حملات المرحلة الأولى من الموجة الرابعة والعشرين لإزالة التعديات

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الــ 24 لإزالة التعديات بمراكز المحافظة "الخميس الماضي"،والتي كانت قد بدأت 12 أكتوبر الماضي،تحت اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة لإزالة التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود مواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات "على مدار تلك المرحلة " بلغ 208حالة (68 حالة تعد على مساحة 2090 متر من أراضي أملاك الدولة +140حالة على مساحة 6 أفدنة و13 قيراط أرض زراعية خاصة)،وذلك طبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

وأكد المحافظ استمرارالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية،لاستئناف العمل في المراحل التالية لإزالة التعديات، وعدم التوقف أثناء الفترات الفاصلة بين كل مرحلة والتي تليها ضمن موجات الإزالة،وذلك وفق تنسيق وتعاون بين الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

جدير بالذكر أن الموجة الحالية يتم تنفيذها على 3 مراحل،بدأت بالمرحلة الأولى في 12 أكتوبر 2024واستمرت حتى الأول من نوفمبر الجاري، تليها الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر وتُختتم بالمرحلة الثالثة في المدة من 7 إلى 27 ديسمبر 2024.