وكيل زراعة البحيرة يتفقد منافذ بيع اللحوم الطازجة والمجمدة.. صور

تفقد الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم السبت، منفذ بيع اللحوم الطازجة والمجمدة من خلال المواقع التى تم تحديدها من قبل لفتح المنافذ بها، لخدمة العاملين بقطاع الزراعة والمواطنين، حيث تم توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة، في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، والدكتورة جاكلين عازر محافظ الإقليم، بضرورة فتح منافذ خاصة بمديرية الزراعة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية واللحوم الطازجه والمجمدة.

ورافق وكيل الوزارة، المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة، والمهندس ايمن عاشور مدير عام الارشاد الزراعى، والمهندس سعد عمار مدير عام المكافحة والمهندس عوض موسى مدير مكتب وكيل الوزارة.

وكانت مديرية الزراعة بالبحيرة من خلال إدارة الإرشاد قد شاركت بسيارة لبيع اللحوم بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين ٢٠ - ٢٥ ٪ ، وذلك بإشراف الدكتور السيد الجندى، ويأتى ذلك بناء على ما أكدته الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، عن حرص المحافظة على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة عبر إطلاق قوافل غذائية تهدف إلى تقديم منتجات عالية الجودة، بالإضافة إلى التوسع في فتح المنافذ الثابتة والمتحركة، مع الاستمرار في الحملات التموينية على الأسواق لمكافحة جشع بعض التجار، بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر، إلى خطة المحافظة للتوسع في إطلاق القوافل الغذائية وفتح منافذ بيع المواد الغذائية بالمناطق النائية والمحرومة لتصل لأكبر عدد ممكن من المواطنين في مختلف مدن ومراكز المحافظة .