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السبت 02 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

حزب الله اللبناني يعلن استهداف قاعدة جوية إسرائيلية بمسيرات

حزب الله اللبنانية
حزب الله اللبنانية
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قالت جماعة حزب الله اللبنانية إنها استهدفت قاعدة بلماخيم الجوية الإسرائيلية في جنوب تل أبيب اليوم السبت بطائرات مسيرة.

ولم يصدر تعليق بعد من إسرائيل على التقارير عن هذا الهجوم.

كما أعلن الحزب أعلن أنه استهدف قبيل فجر السبت، قاعدة غليلوت التابعة للاستخبارات العسكرية وسط إسرائيل، بحسب بيان له.

وقال الحزب في بيانه إن عناصره قصفوا "عند الساعة 02:30 من فجر يوم السبت قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية"، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي عن تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المناطق الإسرائيلية في ذات التوقيت.

حزب الله اللبنانية تل أبيب