صور.. دوللي شاهين تطلق أغنيتها الجديدة “أنا الحاجة الحلوة"

عقدت المطربة شاهين مؤتمرا صحفيا لإطلاق أغنيتها الجديدة “أنا الحاجة الحلوة” بحضور ابنتها نور علوان، وفريق عمل الأغنية المخرج مؤمن يوسف، ومهندس الديكور علي العلي.

وكليب أغنية “أنا الحاجة الحلوة” يأتي ضمن ألبوم ستُطرح أغانيه على فترات، وأعربت شاهين عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها بعد طرح برومو الأغنية.

وأوضحت شاهين خلال حديثها أنها تستعد لكتابة مسلسل جديد مكون من 8 حلقات، مؤكدة أنها تحرص دائمًا على أن تكون جزءًا من عملية صناعة أعمالها، سواء في التصوير أو الإخراج، لتحقيق رؤيتها الفنية المتكاملة.

كما تحدثت دوللي عن ابنتها، مؤكدة أنها تركز حاليًا على دراستها، رغم موهبتها في الرسم وممارستها لرقص الباليه والعزف على الكمان.

وعن كواليس تصوير الكليب، أشارت إلى أن التصوير استمر 48 ساعة متواصلة، وأن الأجواء كانت مفعمة بالمرح واللحظات الطريفة، ما جعل التجربة ممتعة للجميع.

وكليب “أنا الحاجة الحلوة” تحت إدارة المخرج مؤمن يوسف، و مدير التصوير مصصطفى أحمد وهي من كلمات السيد علي، وألحان أحمد يوسف، توزيع طارق حسيب، إشراف فني موسيقي أحمد عبد العزيز، مدير الإنتاج أحمد سعودي، والمنتج الفني محمد شهاب.

دوللي شاهين طرحت مؤخرا أغنية "دوللي ست البنات" وهي من كلمات أحمد الشاعر وألحان مادو فتحي، وتوزيع أحمد عبد العزيز.