بالصور.. رئيس مدينة الأقصر يشهد فعاليات قافلة طبية شاملة لدعم ذوي الهمم

شهد اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، نائباً عن المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم السبت، فعاليات القافلة الطبية الشاملة لدعم ذوي الإعاقة، التي نظمتها إحدى المؤسسات التنموية في نادي الزراعيين، بالتعاون مع مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي بالمحافظة.

القافلة شملت تخصصات متعددة

وقدمت القافلة، خدمات في تخصصات متعددة، تشمل الباطنة، الأنف والأذن، العظام، المسالك، الجلدية، الجراحة، القلب، المخ والأعصاب، السمعيات، بالإضافة إلى عيادة للإرشاد النفسي والتوجيه الأسري والصحة النفسية، إلى جانب صيدلية متكاملة ومعمل تحاليل فورية.

ويذكر أن اليوم الأول للقافلة شمل مراكز إسنا، أرمنت، والأقصر، بينما شمل اليوم الثاني مراكز أخرى، ويأتي ذلك في إطار مساهمة المؤسسة في المشروع القومي "حياة كريمة" الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين حياة القرى الأكثر احتياجاً وتعزيز التعاون مع الأجهزة التنفيذية لتقديم خدمات ترتقي بجودة الحياة للمواطنين في محافظة الأقصر.

كما جري حصر احتياجات ذوي الإعاقة من الخدمات الطبية كالكراسي المتحركة، السماعات الطبية، الأطراف الصناعية، الأجهزة التعويضية، والنظارات الطبية، كما شملت القافلة ايضاً أكثر من 500 مستفيد في جميع التخصصات الطبية، وتمت القافلة بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي.

محافظ الأقصر يؤكد على أهمية دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير احتياجاتهم الأساسية

ومن جانبه، أكد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، على أهمية دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير احتياجاتهم الأساسية لتمكينهم من المشاركة الفاعلة داخل المجتمع، خاصة أن توفير الأجهزة التعويضية يُعد جزءًا مهمًا من تحسين جودة حياتهم وتسهيل تحركاتهم اليومية.

وأضاف محافظ الاقصر، أن المحافظة مستمرة في تقديم كافه أوجه الدعم للأشخاص من ذوي الإعاقة، والعمل على دمجهم في شتى مجالات الحياة، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، مٌشيرا إلى أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع المحافظة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

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