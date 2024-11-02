وكيل صحة سيناء في زيارة للقافلة الطبية "العطاء مصر" بالجورة

أجرى الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء يرافقه الدكتور أسامة سالم وكيل مديرية الصحة زيارة للقافلة الطبية المتكاملة العطاء مصر لخدمة اهالي شمال سيناء.

وقال الدكتور أسامة ان مجموعة القوافل المتكاملة "العطاء مصر" تضم نخبة من الأطباء في تخصصات الجراحة العامة وجراحة المناظير وجراحة المسالك وجراحة العيون والتخصصات المختلفة.

وأشارت الدكتورة شرين عامر استشاري الأمراض المهنية وطب الأسرة ومؤسس القافلة ان القافلة بدءت الجمعة ١ نوفمبر بعد صلاة الجمعة من امام ملعب الجورة بقرية الجورة. مركز الشيخ زويد.

وذلك بالتنسيق و التعاون مع محافظة شمال سيناء و التنسيق و التعاون مع وزارة الصحة و مديرية الصحة بشمال سيناء .

وأن القافلة الطبية تضم :

١. اد. ياسر سيد سيف ( عميد معهد الدراسات و علوم المسنين و استاذ طب و جراحة امراض العيون -بني سويف)

٢. اد. مصطفى الحسيني ( استاذ امراض و جراحة العيون - قصر العيني

٣.ا. د. محمد وجيه ( استشاري الرمد المركز القومي للرمد بروض الفرج)

٤. د. داليا السيد ( أخصائي الرمد)

٥. اد. رانيا الكومي ( استشاري طب الاطفال - قصر العيني)

٦. اد. عبدالعزيز السعدي( استشاري الباطنة و الجهاز الهضمي و المناظير )

٧. اد. عمرو كامل (استاذ الجراحة العامة و جراحات المناظير - كلية طب عين شمس)

٨. اد. شادي ابو جلالة ( استشاري الجراحة العامة و جراحة المناظير - مستشفى ام المصرين )

٩. اد. امير نبيل حجر ( استشاري التخدير - طب قصر العيني)

١٠. اد. احمد ناصر ( اخصائي التخدير)

١١. اد. محمد عبدالرسول (استاذ جراجة المسالك البولية و التناسلية -كلية طب قصر العيني)

١٢. اد. شيرين عامر ( استشاري الامراض المهنية و طب الأسرة- قصر العيني)

و أوضحت الدكتوره مني حرب مدير إدارة الطب العلاجى انه نم اجراء الكشوفات منذ اليوم الأول بملعب الجورة مركز الشيخ زويد وتضم التخصصات التالية:

الباطنة العامة، الجهاز الهضمي، كشف بجهاز السونار.

الاطفال. الرمد ووامراض العيون،. فحص قاع العين.

الجراحة العامة، جراحة المسالك البولية و التناسلية.

وأشارت إلى أن تقديم الكشف و الادوية مجانا على المرضى.

وأكدت أنه تم إجراء العمليات الجراحية بمستشفى العريش العام وضمت، عمليات جراحة مناظير الجهاز الهضمي، عمليات جراحة مناظير المسالك البولية والتناسلية، عمليات جراحات الرمد و العيون، مناظير الجهاز الهضمي (منظار تشخيصي و علاجي للمعدة و القولون).

وأوضح فتحي عثمان مدير مكتب التثقيف والاعلام بمديرية الصحة أن مجموعة القوافل المتكاملة العطاء مصر هي مجموعة متطوعين يقدمون المساعدات المختلفة في المحافظات بصفة عامة والحدودية بصفة خاصة بالجهود الذاتية ومؤسسها الدكتورة شرين عامر وتنسيق عام أحمد مجاهد.

وتعتبر قافلة العطاء مصر في سيناء هي القافلة رقم 12 وتضم قافلة طبية وقافلة معونات بالتنسيق مع جمعية تنمية المراءة السيناوية برئاسة ا فؤاده سماحة.