كوريا الشمالية وروسيا تؤكدان التزامهما بتنفيذ اتفاق الشراكة

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم السبت، أن وزيري خارجية كوريا الشمالية وروسيا أكدا التزامهما بتنفيذ البنود التي اتفق عليها زعيما البلدين في يونيو حزيران.

والتقت وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشو سون ونظيرها الروسي سيرجي لافروف في موسكو وسط تنامي المخاوف إزاء وجود مشاركة لبيونجيانج في حرب موسكو في أوكرانيا.

وأكد حلف شمال الأطلسي ما ذكرته حكومات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأوكرانيا حول إرسال بيونجيانج قوات إلى روسيا، موضحًا أن وحدات عسكرية كورية شمالية تم نشرها في منطقة كورسك الروسية على الحدود مع أوكرانيا.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد اتفقا على أن البلدين سيقدمان المساعدة العسكرية وغيرها من أشكال الدعم إذا تعرض أي منهما لهجوم، وذلك في إطار اتفاق شراكة استراتيجية.