الرئيس الصيني يعزي ملك إسبانيا في ضحايا الفيضانات المدمرة

بعث الرئيس الصيني شي جين بينج، برقية تعزية إلى ملك إسبانيا فيليب السادس، في ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت بشكل مفاجئ شرق وجنوب البلاد؛ وأسفرت عن مقتل أكثر من مائتي شخص.

وأعرب الرئيس شي جين بينج - حسبما ذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم /السبت/ - عن خالص تعاطفه مع أسر الضحايا والمصابين.. مؤكدا أن الشعب الإسباني قادر على تجاوز هذه الكارثة وإعادة بناء ما فُقد في ظل قيادة الملك فيليب السادس والحكومة الإسبانية.

وكانت حصيلة الفيضانات المدمرة في إسبانيا قد ارتفعت إلى 205 ضحايا، ومن المرجح أن ترتفع الحصيلة نظرًا إلى عدد المفقودين الكبير في أسوأ كارثة طقس تضرب البلاد في التاريخ الحديث.