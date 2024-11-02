تفاصيل التعدي على الطاقم الطبي في مستشفى الشيخ زايد بالقاهرة

لا تزال جهات التحقيق في القاهرة تباشر تحقيقاتها الموسعة حول واقعة الاعتداء على الطاقم الطبي في مستشفى الشيح زايد الواقعة بحي منشأة ناصر بمحافظة القاهرة.

تحقيقات النيابة العامة

فور تلقي النيابة العامة بالقاهرة محضرًا من قسم الشرطة، بالتعدي على منشأة طبيبة وعلى طاقم طبي داخلها، أمرت بمعاينة المكان والأضرار الناتجة عن الواقعة، والاستماع إلى شهادات الأطباء المعتدى عليهم، مع تفريغ كاميرات المراقبة.

أهالي مريضة يعتدون على طاقم طبي بالمستشفى

وكشفت التحقيقات الأولية، أن أهالي مريضة كانت تتلقى العلاج في قسم الرعاية المركزة نتيجة إصابتها بجلطة في المخ، تعدوا على الطاقم الطبي في المستشفى؛ ما أسفر عن إصابة طبيب وإلحاق أضرار كبيرة في قسم الرعاية المركزة.

كما كشفت التحقيقات أن تعدى أهل المريضة جاء، بعد استشعارهم أن - حالتهم- تعرضت لإهمال طبي وتدهور لحالتها الصحية؛ ما دفعهم للإعتداء على الطاقم الطبي الموجود.

وأمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمين، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

الاستماع إلى أقوال الطاقم الطبي

وخلال التحقيقات أمام النيابة والتي حضر بها الممثل القانوني للمستشفى، ذكر الطاقم الطبي أنهم تعاملوا مع الحالة و فقًا للبروتوكول الطبي المتبع، ولم يكن هناك أي تقصير تجاه الحالة كما أدعى أهل المريضة، وتفاجأوا بأهلها يقوموا بالإعتداء على الطاقم الطبي وعلى العناية المركزة الخاصة بالمستشفى.

بيئة عمل آمنة للأطباء

وأوضح مصدر بالمستشفى، أنه جرت محاولات كثيرة من طرف المعتدين للتصالح، مؤكدين أنهم سيستكملوا موقفهم القانوني ضد المعتدين لضبطهم ومحاسبتهم وفقًا للقانون، كي يتمكن الأطباء من العمل في بيئة آمنة تضمن سلامة المرضى والأطباء وحماية الممتلكات العامة.

وزير الصحة يتابع الواقعة

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، واقعة التعدي على الطاقم الطبي، وإحداث تلفيات في أحد قسم الرعاية المركزة بمستشفى الشيخ زايد، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، كما تواصل مع الطبيب المعتدى عليه.

وأكد عبد الغفار، أن وزارة الصحة لا تقبل أي تقصير في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى، كما أنها لا تتسامح في التعدي على الطواقم الطبية، والمنشأت الصحية أيًا كان وصف ونوع هذا التعدي، مؤكدا أنه جارٍ اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تجاه هذه الواقعة، بمعرفة الوزارة.

أمين صندوق الأطباء يطالب بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية

أدان الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق الأطباء وأمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية، حوادث الاعتداء المتكررة على الأطقم الطبية، وكان آخرها ما تعرض له الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، على يد أهالي مريضة كانت تخضع للعلاج بالرعاية المركزة نتيجة إصابتها بجلطة في المخ.

وطالب أمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية بتغليظ عقوبة الاعتداء علي الأطقم والمنشآت الطبية، مؤكدا أن تلك الواقعة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، لذلك لابد أن يكون هناك رادع لكل من تسول له نفسه ذلك من خلال تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية، خاصة أن الاعتداء لم يكن على الطبيب فقط بل تم إحداث تلفيات في قسم الرعاية المركزة، مما أدى إلى توقف تلقي الخدمة لباقي المرضى وإحداث حالة ذعر في المستشفى.

وأشار إلى أن النقابة تتابع حالة الطبيب المعتدى عليه وقام الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، والأمين العام المساعد للنقابة د. خالد أمين، بزيارة إلى مستشفى الشيخ زايد، للإطمئنان على حالة الطبيب المعتدى عليه، وتقديم كافة سبل الدعم له.