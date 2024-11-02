المطران عطاالله حنا: أوقفوا المحرقة لشعبنا في غزة ولبنان

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس إن التعابير والكلمات تعجز عن وصف ما يختلجنا من الم وحزن على ما يحدث من جرائم في غزة وفي لبنان.

وأضاف المطران عطالله حنا في بيان له اليوم: ما ذنب هؤلاء المدنيين لكي يدفعوا فاتورة هذه الحرب القذرة والتي لم يستشرهم احدا حول بدأها فهم في اتون الحرب ويعانون من الحصار والالام والدمار والخراب والجوع والعطش وكأنه محكوم عليهم بالاعدام .

وأكمل: “| نطالب بوقف حرب الابادة الجماعية فورا ، فهذه الدماء التي تسفك هي دماء بشر خلقهم الله لكي ينعموا بالحياة وليس لكي يتم ترويعهم والتنكيل بهم بهذه الطريقة اللانسانية واللاحضارية، انها مأساة تدمي القلوب ففي شمال غزة ومنذ 28 يوما يكابد الاطفال والنساء وكافة السكان الالم والجوع والتنكيل” .

واختتم: “ تصلنا الكثير من رسائل الاستغاثة حيث ان السكان يفتقرون لابسط مقومات الحياة فلا يوجد ماء ولا طعام ولا دواء والناس يعيشون هناك وكأنهم في جحيم اوقفوا هذه المحرقة وهذه الكارثة التي يتعرض لها شعبنا في غزة واوقفوا الحرب في لبنان” .



