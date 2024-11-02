المرشد الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل سيتلقون ردًا صارمًا على مايفعلونه ضد طهران

قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة وإسرائيل سيتلقون ردًا صارمًا على مايفعلونه ضد طهران، حسبما أفادت القاهرة الإخبارية.

وقال الحرس الثوري الإيراني، إن الرد على إسرائيل حتمي، وسيكون حاسمًا ومدروسًا وسيفوق تصور الاحتلال، وذلك وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وكانت إسرائيل دعت مجلس الأمن لوضع الحرس الثورى الإيرانى على قائمة الإرهاب.

وفي وقت سابق دشنت الولايات المتحدة الأحد مرحلة جديدة من الدعم العسكري لإسرائيل من خلال قرار بنشر منظومة "ثاد" المتطورة المضادة للصواريخ في إسرائيل.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن هذا القرار جاء بتوجيهات من الرئيس جو بايدن، الذي يشدد دوما على دعم "لا لبس فيه" لإسرائيل،.

وتأتي الخطوة الأمريكية في ظل استعدادات إسرائيلية للرد على هجوم إيراني مطلع الشهر الجاري، في المقابل تتوعد طهران بالرد على تل أبيب في حال شنت هجومًا عليها.