حي شرق أسيوط يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أنه تم عقد جلسة تشاور بحي شرق مدينة أسيوط للاستماع لآراء ومقترحات المواطنين وتحديد أولويات المشروعات التي تحتاجها الأحياء والقري التابعة للمركز بمختلف القطاعات الخدمية ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لمناقشة مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2025 / 2026 وذلك وفقاً للخطة الموضوعة للجلسات والتي تشمل جميع مراكز وأحياء المحافظة حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم عقد جلسة تشاور بحي شرق مدينة أسيوط بحضور احمد ثابت رئيس الحي لاستعراض مشروعات الخطة الإستثمارية المدرجة للحي بالإضافة للاستماع إلى طلبات واستفسارات المواطنين والمتعلقة بالمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الإستثمارية بعد دراستها مع الجهات التنفيذية المختلفة.

وأكد المحافظ على أهمية تلك الجلسات خاصة وأنها تعقد بمشاركة كافة المعنيين ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقيادات الشعبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم لتحقيق أكبر استفادة ممكنة خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتماماً خاصاً بتنمية الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق الارتقاء بمستوي التنمية وتوفير وتطوير وتحسين الخدمات في كافة القطاعات لتحقيق التنمية والنهضة الإقتصادية وإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وجدد محافظ أسيوط دعوته لجموع المواطنين بقرى ومراكز وأحياء المحافظة بالمشاركة في جلسات التشاور للاستماع إلى ومناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي (2025 – 2026) حتى يتسنى إدراج تلك التعديلات في الخطة وذلك تلبية للاحتياجات المواطنين وتوفر حياة كريمة لهم على أن تستمر باقي جلسات التشاور بمراكز وأحياء المحافظة.

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