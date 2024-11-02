محافظ أسيوط: تنفيذ توسعات بمدرسة بوق للتعليم الأساسي بالقوصية

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط أنه جاري تنفيذ توسعات بمدرسة بوق للتعليم الأساسي بقرية بوق في القوصية لتقليل الكثافات الطلابية في الفصول ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري لتوفير الخدمات التعليمية للقرى والنجوع المحرومة مشيراً إلى إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة التعليمية التي تأتي على رأس الأولويات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع أسيوط بقيادة المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير عام الفرع تشرف على توسعات بمدرسة بوق للتعليم الأساسي بقرية بوق التابعة لمركز القوصية بطاقة 7 فصول دراسية بخلاف غرف مكاتب الإدارة والمعلمين والمعامل وذلك ضمن إستكمال خطة المحافظة في بناء مدارس جديدة وتنفيذ أعمال توسعة وإحلال كلي وجزئي للمدارس القائمة بالفعل لاستيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب والقضاء على الكثافات بالفصول وتعدد الفترات الدراسية مشيراً إلى أهمية المتابعة الدورية الميدانية لمراحل العمل للتأكد من التنفيذ وفقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة على أن يتم نهو الأعمال وفقاً للجدول الزمني المحدد.